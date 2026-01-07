La compagnie Alaska Airlines commande 110 avions à Boeing

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a passé la plus importante commande de son ...
La compagnie Alaska Airlines commande 110 avions à Boeing

La compagnie Alaska Airlines commande 110 avions à Boeing

Photo: KEYSTONE/AP

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a passé la plus importante commande de son histoire auprès du constructeur aéronautique Boeing, portant sur la livraison de 110 avions.

Le contrat comprend aussi une option pour 35 supplémentaires, ont annoncé mercredi les deux groupes dans des communiqués distincts.

Dans le détail, Alaska Airlines a commandé 105 monocouloirs 737 MAX 10 - qui n'est pas encore certifié par le régulateur aérien américain (FAA) - ainsi que cinq 787 Dreamliner, qui devraient tous lui être remis d'ici 2035. Il bénéficie aussi d'une option pour 35 exemplaires supplémentaires du 737 MAX 10.

/ATS
 

Actualités suivantes

Migros cède sa filiale Idhéa au saucier français Gyma

Migros cède sa filiale Idhéa au saucier français Gyma

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 16:42

Warner Bros rejette l'offre améliorée de Paramount

Warner Bros rejette l'offre améliorée de Paramount

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 15:50

USA: record de ventes sur internet pour la saison des fêtes

USA: record de ventes sur internet pour la saison des fêtes

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 14:30

Zone euro: l'inflation revient dans les clous de la BCE en décembre

Zone euro: l'inflation revient dans les clous de la BCE en décembre

Économie    Actualisé le 07.01.2026 - 13:38

Articles les plus lus