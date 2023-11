La chute des exportations chinoises s'est accélérée en octobre

La chute des exportations chinoise s'est accélérée en octobre, avec un recul de 6,4% sur un an, selon des chiffres publiés par les Douanes du pays mardi. La performance n'incite pas à l'optimisme pour la croissance du pays.

Les exportations sont historiquement un levier de croissance clé pour la deuxième puissance économique mondiale et leur baisse depuis désormais six mois consécutifs a un impact direct sur l'emploi.

La chute enregistrée en octobre est nettement supérieure au recul de 3,5% attendu par le consensus d'analystes réuni par Bloomberg. C'est plus que le recul de 6,2% enregistré en septembre.

Les exportations chinoises subissent 'le ralentissement de la dynamique économique aux États-Unis et en Europe', commente Zhang Zhiwei, de Pinpoint Asset Management, ajoutant que la demande extérieure resterait probablement faible dans les mois à venir.

Les importations ont en revanche augmenté de 3%, contre une baisse prévue de 5%, enregistrant ainsi leur premier mois de croissance en glissement annuel depuis la fin de l'année dernière.

Cette hausse des importations pourrait être le signe que la demande intérieure en Chine se redresse après des mois de faiblesse, même si ce chiffre n'est pas suffisant pour tirer une telle conclusion, selon M. Zhang.

La croissance chinoise n'a progressé que de 0,8% entre le premier et le deuxième trimestre 2023 et le chômage des jeunes a atteint en juin un niveau record à plus de 20%, selon des chiffres officiels dont la publication est depuis suspendue.

/ATS