La châtaigne « Lüina » élue fruit de l'année 2019

La châtaigne 'Lüina' a été élue fruit de l'année 2019 par Fructus, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier. Pendant des siècles, les châtaignes ont constitué une nourriture de base importante pour la survie au sud des Alpes.

C'est ainsi que s'est développée une culture de la châtaigne complexe reposant sur plusieurs variétés, a indiqué Fructus samedi dans un communiqué. Parmi celles-ci figure 'Lüina', cultivée dans le Val Mesolcina (GR) et au Tessin depuis le 13e siècle.

Au fil du temps, cette variété appréciée et peu exigeante s'est parfaitement adaptée à des emplacements souvent extrêmes et escarpés entre 300 et 1000 mètres d'altitude. Plutôt petite, aromatique et douce, 'Lüina' se détache facilement de sa coque. C'est une variété à griller.

Même si plusieurs initiatives sont prises pour maintenir la culture de la châtaigne, elle n'en est pas moins menacée par l'abandon de cette tradition comme par des maladies fongiques, à l'instar du chancre du châtaignier. De nombreuses variétés ont d'ores et déjà disparu. On en recense actuellement 102 en Suisse.

'Lüina' et quelques autres sont reproduites dans les écoles cantonales de sylviculture, notamment. Mais ces anciennes variétés peinent à concurrencer les grosses châtaignes venues du sud et apprêtées comme marrons chauds.

/ATS