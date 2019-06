La chaleur perturbe la circulation ferroviaire

La canicule a fait une nouvelle victime jeudi: le trafic ferroviaire. A cause de la déformation de rails sur une voie près de Berne, une bonne partie des trains ont subi des retards, en particulier en fin d'après-midi à l'heure de pointe.

Une des quatre voies entre Berne et Berne-Wankdorf n'était plus praticable, a indiqué à Keystone-ATS Jürg Grob, porte-parole des CFF. C'est avant tout le trafic en direction de la Suisse alémanique, à l'est de Berne, que les conséquences se sont fait sentir. Mais par répercussions, d'autres liaisons ont pu subir des retards.

/ATS