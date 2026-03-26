La caravane solaire de retour en Suisse après 4 ans autour du monde

La caravane Solar Butterfly est de retour en Suisse après son tour du monde. Au cours d'un périple de quatre ans, le véhicule auto-alimenté à l'énergie solaire et mis au point par des étudiants lucernois a traversé 47 pays.

Le chef de projet, l'aventurier suisse des véhicules solaires Louis Palmer, est arrivé jeudi matin sur le campus de la Haute école de Lucerne à Horw. Il avait démarré en mai 2022 le voyage à bord du Solar Butterfly, après un premier tour du monde en 2007-2008 au volant d'un taxi solaire.

Solar Butterfly a parcouru près de 96'000 kilomètres au cours des quatre dernières années et traversé 47 pays sur cinq continents. Au total, 44 personnes ont fait partie d'équipes qui se relayaient chaque mois. La caravane a visité des écoles et des entreprises pour promouvoir sa cause: elle a rassemblé dans une exposition à son bord des projets innovants visant à résoudre la crise climatique.

Le point culminant de l'expédition a été la participation à la Conférence mondiale sur le climat de 2025 à Belém, au Brésil, a déclaré Louis Palmer. La prochaine étape sera une tournée à travers la Suisse.

Comme un papillon

Des étudiants de la Haute école de Lucerne ont développé l'original véhicule pouvant parcourir jusqu'à 300 km par jour. Le financement pour sa fabrication et le voyage provient de dons, partenariats et sponsors.

A l'instar d'un papillon qui déploie ses ailes, la caravane ouvre ses panneaux solaires de 80m2 pour produire ainsi sa propre électricité et celle alimentant la voiture qui la tracte. Réalisée principalement à partir de bouteilles PET recyclées, son poids atteint 2750 kg et son envergure maximale est de plus de 14 mètres.

Solar Butterfly est équipée de six lits, une cuisine, des sanitaires, une douche, de l'eau courante et une installation de climatisation. Pour ses promoteurs, le tour du monde avait pour objectif de montrer comment une famille peut vivre, voyager et travailler sans émissions de CO2.

/ATS