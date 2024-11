La basilique Saint-Pierre de Rome mise à nu par l'IA

Les moindres recoins de la basilique Saint-Pierre de Rome vont être mis à nu sur un portail virtuel grâce à l'exploitation de 400'000 photos du monument par l'intelligence artificielle, selon un projet présenté lundi au Vatican.

A partir du 1er décembre, les internautes pourront découvrir sur le site de la basilique (https://www.basilicasanpietro.va/fr.html) une reconstitution de l'évolution à travers les âges de la basilique, de l'époque romaine jusqu'à la basilique actuelle. Outre ce site, des salles d'expositions aménagées à l'intérieur de la basilique permettront aux visiteurs de s'immerger dans son histoire.

Le portail offrira également une visite virtuelle de ce monument, qui fêtera son 400e anniversaire en 2026, avec la possibilité d'explorer aussi bien les grottes vaticanes que le magnifique dôme couronnant l'édifice.

Deux ans de travail

Pour faire aboutir ce projet, le Vatican s'est adjoint les services de la société américaine Microsoft, qui à partir de 400'000 photos prises par des drones a reconstitué les moindres détails de l'architecture, des peintures et des sculptures.

Ce travail ayant nécessité deux ans de labeur a permis la construction d'un 'jumeau numérique', s'est réjoui au cours d'une conférence de presse Brad Smith, vice-président de Microsoft, saluant 'l'un des plus grands projets de ce genre'.

L'IA a permis d'exploiter 'la quantité énorme d'informations' contenues dans les 400'000 photos prises par les drones pour reconstituer ce 'patchwork géant', a-t-il ajouté.

Le projet a pour objectif de 'décoder pour l'homme contemporain, avec l'aide des technologies numériques, l'entrelacs d'histoire, d'art et de spiritualité, qui font de la basilique un lieu unique au monde', a expliqué de son côté l'archiprêtre de la basilique, le cardinal Mauro Gambetti.

Réserver une visite

Outre la découverte virtuelle du monument, le site proposera aussi de réserver une visite en fonction de l'affluence, alors que des millions de pèlerins sont attendus à Rome pour le jubilé de 2025, une année sainte proclamée par le pape François.

Avec une superficie de 2,3 ha et une capacité de plus de 60'000 personnes, Saint-Pierre de Rome est l'église catholique la plus grande au monde. Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, elle abrite la sépulture de saint Pierre qui, selon la tradition catholique, fut le premier évêque de Rome, donc le premier pape.

Sa construction, à l'emplacement de l'antique basilique vaticane construite sous l'empereur Constantin Ier, a commencé en 1506 et s'est achevée en 1626. Ses architectes les plus importants sont Bramante, Michel-Ange, Maderno et Le Bernin.

/ATS