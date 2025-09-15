La Voie bleue a relié les rives de Genève pour la première fois

A Genève, la Voie bleue a relié les ports de Bellevue et de Corsier pour la première fois lundi ...
La Voie bleue a relié les rives de Genève pour la première fois

La Voie bleue a relié les rives de Genève pour la première fois

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

A Genève, la Voie bleue a relié les ports de Bellevue et de Corsier pour la première fois lundi matin. Les autorités cantonales et communales étaient présentes pour l'inauguration de cette liaison expérimentale aux côtés des premiers passagers.

'Avec ce projet, on ouvre la voie à un changement de conception', a salué le conseiller d'Etat Pierre Maudet, en charge du Départements de la santé et des mobilités, au port de Bellevue lors de la coupure de ruban. 'Ce projet permet d'utiliser le lac comme un élément structurant des transports, comme une couture entre les deux rives plutôt qu'une coupure', a-t-il ajouté.

Le bateau 'Valais' de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) sera régulièrement utilisé pour desservir cette ligne à l'essai pour trois ans. Lundi matin, à son bord, se sont côtoyés les maires des communes partenaires, des collaborateurs de la CGN, quelques premiers voyageurs et une dizaine de vélos. A Corsier, deux opposants ont rejoint le navire pour exprimer leur point de vue.

/ATS
 

Actualités suivantes

Tiktok: discussions entre Chine et USA sur les tarifs douaniers

Tiktok: discussions entre Chine et USA sur les tarifs douaniers

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 11:51

Presse: UBS lorgne les USA pour esquiver un tour de vis en Suisse

Presse: UBS lorgne les USA pour esquiver un tour de vis en Suisse

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 11:47

Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas

Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 09:55

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 11:11

Articles les plus lus

Temu ouvre sa plateforme aux commerces suisses

Temu ouvre sa plateforme aux commerces suisses

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 09:26

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 09:35

Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas

Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 09:55

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Entrée en vigueur d'un accord historique sur la pêche à l'OMC

Économie    Actualisé le 15.09.2025 - 11:11