La Ve Flotte américaine a reçu deux appels de détresse de navires

La Ve Flotte américaine a fait état de deux 'appels de détresse' tôt jeudi émanant de pétroliers dans le Golfe d'Oman, évoquant une 'attaque'. Alors que plusieurs autres sources parlaient plutôt un accident, un pétrolier norvégien a confirmé avoir été 'attaqué'.

Le pétrolier Front Altair, propriété du groupe norvégien Frontline, a été 'attaqué' jeudi matin entre les Emirats et l'Iran, trois explosions ayant été signalées à bord, ont annoncé les autorités maritimes norvégiennes en précisant qu'aucun membre d'équipage n'avait été blessé. Une attaque dans la même zone aurait visé un autre navire, le Kokuka Courageous, a ajouté la Direction norvégienne des affaires maritimes dans un communiqué.

Le Front Altair, un tanker de 111'000 tonnes, est actuellement en flammes et des secours sont sur place, selon la même source. 'L'équipage est monté à bord d'un navire qui passait et ne serait pas blessé', a-t-elle précisé.

La Ve Flotte américaine a de son côté fait état de deux 'appels de détresse' tôt jeudi matin émanant de pétroliers dans le Golfe d'Oman qui auraient été la cible d'une 'attaque'. 'Des forces navales américaines dans la région ont reçu deux appels de détresse distincts, à 06h12 locales et un second à 07h00 locales', a-t-elle ajouté. Le communiqué précise que 'des navires américains sont dans la zone et prêtent assistance'.

'Actes de sabotage'?

L'Iran a porté secours à 'deux tankers étrangers' ayant eu un 'accident' en matinée en mer d'Oman, a pour sa part rapporté l'agence officielle iranienne Irna, citant 'une source informée'. 'Quarante-quatre marins ont été sauvés des eaux par une unité de secours de la Marine (iranienne) de la province d'Hormozgan (sud de l'Iran, NDLR) et transférés au port de Bandar-é Jask', écrit Irna.

Cet incident survient un mois après de mystérieux 'actes de sabotage' présumés ayant visé quatre navires commerciaux, dont un pétrolier norvégien. L'Arabie saoudite les avait attribués à l'Iran.

Les autorités maritimes norvégiennes ont appelé les navires du pays à faire preuve de 'vigilance et prudence élevées' dans la région. 'Même si la toile de fond de ces attaques n'est pas totalement claire, la Direction des affaires maritimes conseille, après l'épisode d'aujourd'hui, de se tenir jusqu'à nouvel ordre à bonne distance des eaux iraniennes', souligne le communiqué.

Les cours du pétrole ont brusquement grimpé après l'annonce d'un 'incident' dans le Golfe d'Oman par un service d'information sur la navigation commerciale géré par la Royal Navy. 'Le Royaume-Uni et ses partenaires sont en train d'enquêter', a déclaré l'United Kingdom Marine Trade Operations (UKMTO) sur son site internet, sans donner de précisions.

