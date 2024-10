La Suva économise 105 millions grâce aux contrôles des factures

En 2023, l'assurance-accidents Suva a économisé 105 millions de francs de frais médicaux grâce à des contrôles de factures. Près d'un dixième des factures présentaient une erreur ou des imprécisions et ont été renvoyées pour correction.

Les économies sont ainsi de 10% supérieures à celles de l'année précédente, a indiqué la Suva mardi. Les économies de coûts profiteront aux assurés de la Suva sous la forme de primes moins élevées.

Le système vérifie automatiquement les factures de frais médicaux qui parviennent à la Suva. Pour chacune d'elles, on vérifie si les coûts facturés correspondent aux prestations fournies, écrit la Suva. La plupart des rejets concernent des factures à double ainsi que des prestations mal facturées ou non assurées.

D'autres mesures prises par la Suva pour freiner les primes. On peut citer notamment les outils d'échange électronique de données et d'informations avec les fournisseurs de prestations ainsi que les conventions tarifaires avec les médecins, les hôpitaux et les thérapeutes.

/ATS