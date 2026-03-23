La Suisse toujours dans le top ten pour les dépôts de brevets

La Suisse a déposé près de 10'000 brevets l'an dernier. Elle se classe septième au niveau mondial ...
La Suisse toujours dans le top ten pour les dépôts de brevets

La Suisse toujours dans le top ten pour les dépôts de brevets

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La Suisse a déposé près de 10'000 brevets l'an dernier. Elle se classe septième au niveau mondial et troisième en Europe, derrière l'Allemagne et la France. Elle est le pays qui a déposé le plus de demandes par habitant.

Dans son bilan annuel publié mardi, l'Office européen des brevets (OEB) enregistre pour la première fois plus de 200'000 demandes de brevets du monde entier (+1,4%). La Suisse en compte 9914, soit 0,5% de moins qu'en 2023, une année record. Leur nombre se stabilise après quatre années consécutives de croissance, souligne l'OEB.

Compte tenu de sa population, la Confédération brille: elle totalise 1096 demandes de brevet par million d'habitants. Elle devance largement la Finlande (613), la Suède et le Danemark (tous deux 446).

En Suisse, c'est le secteur de la technologie médicale qui a déposé le plus de demandes de brevets (965), malgré un recul de 7,7%. Les 'autres biens de consommation' ont bondi de 12,7% (931 demandes), alors que les techniques de mesure ont baissé de 8,6% (830).

/ATS
 

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