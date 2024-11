La Suisse reste la championne du rail toutes catégories

La Suisse reste, de très loin, la championne d’Europe des voyages en train. Aussi bien pour le nombre de trajets par personne que pour les kilomètres parcourus, les Helvètes devancent très largement les autres pays. Et la hausse demeure soutenue.

En 2023, les Suisses ont parcouru en moyenne 2466 kilomètres en train par habitant (passagers-kilomètres) et utilisé ce moyen de locomotion 68 fois, indique jeudi le service d’information pour les transports publics (Litra). Sur un an, les passagers-kilomètres ont augmenté de 13,2% et celui des trajets, de 11,5%.

Ainsi, les Suisses utilisent le rail plus de 50% de plus que le pays classé no 2, aussi bien pour les kilomètres par habitant que pour la fréquence.

Les principaux pays du rail sont, derrière la Suisse, l’Autriche, la France, la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, le Luxembourg. A l’opposé, le train est presque inexistant en Grèce et très peu utilisé dans des pays comme la Croatie, la Bulgarie, l’Estonie, la Lituanie ou la Roumanie.

En chiffres absolus, en Suisse, le trafic a dépassé l’an dernier de 2,5% le record de 2019 (pré-Covid), avec 22,3 milliards de passagers-kilomètres.

L’étude se base sur les données, notamment d’Eurostat, incluant les 25 pays de l’UE disposant d’un réseau ferroviaire (donc sans Malte et Chypre), ainsi que la Grande-Bretagne, la Norvège et la Suisse.

A l’échelle mondiale, une autre étude avait montré qu’il n’y avait guère que le Japon à rivaliser avec la Suisse pour la popularité du rail.

/ATS