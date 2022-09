La Suisse refuse d'interdire l'élevage intensif

L'élevage intensif des animaux de rente ne sera pas interdit en Suisse. Le peuple refuse dimanche l'initiative populaire 'Non à l'élevage intensif', selon une première tendance de l'institut gfs.bern.

Les premiers résultats partiels le confirment, le texte est en passe d'être balayé. Dans le canton de Vaud, le camp du 'non' pourrait atteindre 70% des voix, tout comme en Valais. Les Grisons diraient 'non' dans les mêmes proportions.

Dans les cantons urbains, le texte fera de meilleurs scores. A Genève, le soutien à l'initiative se monte à 46%, après dépouillement de 95% des bulletins par correspondance. Le même scénario se dessine à Zurich, alors que Bâle-Ville penche légèrement pour le 'oui' pour l'instant.

Bien-être animal déjà protégé

L'initiative voulait améliorer le bien-être animal en ancrant des normes bio dans la Constitution, et interdire les importations non bio. Lancé par une organisation antispéciste alémanique, 'Non à l'élevage intensif' est soutenu par la Fondation Franz Weber et une large partie de la gauche et des Verts'libéraux. Au-delà des aspects éthiques, la cible affichée est la consommation de viande en Suisse, beaucoup trop élevée aux yeux des initiants.

Confrontée à ces attaques, l'industrie agro-alimentaire a sorti l'artillerie lourde. En cas de 'oui', la Suisse connaîtrait une réduction draconienne du nombre d'animaux de rente et une forte diminution de la production de viande. Mais la demande resterait stable, selon ces milieux, soutenus par la droite et le centre. Pour que les exploitations restent rentables, les aliments d'origine animale verraient alors leur prix exploser.

Le Conseil fédéral avait lui mis en garde contre un texte qui s'attaquerait frontalement aux accords internationaux que la Suisse a signés auprès de l'OMC et avec ses partenaires économiques, notamment l'UE. La Suisse possède en outre déjà la législation la plus stricte au monde en matière d'élevage, selon le gouvernement.

