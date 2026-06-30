La Suisse pourra moins exporter d'acier vers l'UE

La Suisse peut désormais exporter moins d'acier en franchise de droits vers l'UE qu'auparavant. Berne et Bruxelles se sont mises d'accord sur de nouveaux volumes.

Les volumes d'importation en franchise de droits vers l'Union européenne (UE) pour les partenaires ayant conclu un accord sont inférieurs d'environ 33% à ce qu'ils étaient auparavant, a déclaré mardi une fonctionnaire de la Commission européenne lors d'une conférence de presse. La Suisse ainsi que onze autres Etats font partie de ces partenaires.

L'UE mettra en œuvre, à compter du 1er juillet, des mesures de protection plus strictes concernant l'acier. Dans ce cadre, elle réduit les volumes d'importation en franchise de droits de 47%, pour les ramener à 18,3 millions de tonnes par an. De plus, les importations seront soumises à un droit de douane de 50%. Jusqu’à présent, celui-ci s’élevait à 25%.

Les pays membre de l'Espace économique européen (EEE), à savoir la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein sont exemptés de cette mesure. La Suisse a tenté d'obtenir une dérogation, sans succès.

/ATS