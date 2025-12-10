La Suisse ne sera pas tenue d'importer les « nouveaux OGM » de l'UE

La Suisse ne sera pas obligée d'importer de l'UE des aliments génétiquement modifiés issus ...
La Suisse ne sera pas tenue d'importer les « nouveaux OGM » de l'UE

La Suisse ne sera pas tenue d'importer les

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Suisse ne sera pas obligée d'importer de l'UE des aliments génétiquement modifiés issus de nouvelles techniques génomiques, indique le DFI. Berne a en effet négocié une exception concernant la mise sur le marché de produits qui sont des OGM ou en contiennent.

Qualifiées de 'nouveaux OGM' par leurs détracteurs, les nouvelles techniques génomiques (NGT) permettent de modifier le génome d'une plante, mais sans introduire d'ADN étranger, contrairement aux OGM de première génération. Un accord a été conclu par les 27 début décembre pour autoriser dans l'UE des plantes issues de ces techniques.

Dans le cadre du protocole sur la sécurité des aliments dans les accords Suisse-UE, Berne a négocié avec l’Union une exception concernant la mise sur le marché de ce type de produits, précise mercredi le Département fédéral de l'intérieur (DFI), répondant à une demande de Keystone-ATS.

La Suisse pourra ainsi continuer à édicter de manière autonome sa propre réglementation et ne sera pas tenue d’harmoniser sa législation avec celle de l’UE dans ce domaine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Wayve s'associe à Nissan dans l'IA et l'autonomie

Wayve s'associe à Nissan dans l'IA et l'autonomie

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 11:03

Quatre mesures pour renforcer la formation professionnelle

Quatre mesures pour renforcer la formation professionnelle

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 10:05

Voitures neuves: les hybrides rechargeables continuent de séduire

Voitures neuves: les hybrides rechargeables continuent de séduire

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 09:20

Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 08:20

Articles les plus lus

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 08:11

Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Amazon investira 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 08:20

Voitures neuves: les hybrides rechargeables continuent de séduire

Voitures neuves: les hybrides rechargeables continuent de séduire

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 09:20

Quatre mesures pour renforcer la formation professionnelle

Quatre mesures pour renforcer la formation professionnelle

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 10:05

Trump assure que les prix baissent « énormément » aux Etats-Unis

Trump assure que les prix baissent « énormément » aux Etats-Unis

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 03:29

Uber lance ses taxis à l'assaut du Jura

Uber lance ses taxis à l'assaut du Jura

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 06:39

Temenos annonce un programme de rachat d'actions de 100 millions

Temenos annonce un programme de rachat d'actions de 100 millions

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 07:15

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Swatch Group confirme des perquisitions en Italie

Économie    Actualisé le 10.12.2025 - 08:11