La Suisse est le pays européen le plus favorable à la voiture

Une association internationale d'automobilistes a désigné la Suisse comme le pays le plus favorable à la voiture en Europe. Cette évaluation se base sur le nombre de morts sur les routes, le réseau routier, sa qualité, la densité du trafic et le prix du carburant.

Le podium est complété par les Pays-Bas et la Belgique, a indiqué mardi l'organisation International Drivers Association. Avec 1,71 mort sur les routes pour 100'000 habitants, la Suisse devance nettement les Pays-Bas (2,83) et la Belgique (5,1). Les pays où le trafic routier est le plus sûr sont, derrière la Suisse, l'Islande et la Suède.

La densité relativement faible de 604 voitures pour 1000 habitants a joué en faveur de la Suisse, qui a par conséquent peu d'embouteillages en comparaison européenne. Les Pays-Bas ont les meilleures routes du monde tandis que la Suisse se classe 3e sur ce point. La palme pour la densité du réseau routier revient à la Belgique.

La quatrième place du classement revient au Danemark, suivi par l'Allemagne et la Suède. Parmi les pays limitrophes de la Suisse, l'Autriche et la France se classent respectivement à la 9e et 10e. L'Italie ne figure en revanche pas dans le top 10. Trente-trois pays ont été pris en compte dans la comparaison.

/ATS