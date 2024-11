La Suisse encore timide dans le commerce en ligne de seconde main

Les Suisses achètent de plus en plus souvent des articles d'occasion sur internet. Près d'une personne sur deux dans le pays a acquis au moins un article de seconde main au cours des derniers mois.

C'est ce qu'a indiqué Myriam Meier, responsable commerce de détail à l'institut d'enquêtes de marché GFK, au cours d'une intervention qu'elle donnait au Retail Forum qui se tenait jeudi à l'Aéroport de Zurich.

Pourtant le commerce en ligne de seconde main n'est pas encore aussi bien établi en Suisse qu'à l'étranger. En France, par exemple, la plateforme spécialisée dans les vêtements Vinted s'arroge la troisième plus importante part du marché dans le e-commerce.

En Italie, elle arrive quatrième, juste derrière un autre spécialiste du deuxième main, Ebay. Ce dernier se place au troisième rang en Allemagne également.

Cela ne constitue pas une surprise, 'en France il est par exemple tout à fait habituel d'acheter de gros appareils d'occasion comme un aspirateur', a illustré l'experte.

La Suisse rattrape quelque peu son retard, selon Myriam Meier, le nombre d'adeptes a progressé de 10 points de pourcentage ces derniers mois et s'établit à 47%, selon l'enquête réalisée par GFK. Cette évolution est due au souhait d'une consommation plus durable, mais aussi à une situation financière plus tendue des ménages.

