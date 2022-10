La Suisse compte un quatrième restaurant trois étoiles

La Suisse compte désormais quatre restaurants triplement étoilés dans le Guide Michelin. Le Memories, à Bad Ragaz (SG), rejoint ce club très fermé. Un nombre record de trente établissements se sont en outre vu décerner leur première étoile, dont un tiers de romands.

'L'année 2022 a été exceptionnelle pour la gastronomie suisse', a déclaré lundi le directeur international du Guide Michelin Gwendal Poullennec, lors de l'annonce de la sélection helvétique 2022, qui a eu lieu à l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). 'Malgré des temps difficiles, elle a continué à prospérer dans tout le pays', a-t-il dit. 'Nos inspecteurs ont été vraiment impressionnés par le savoir-faire et l'esprit d'innovation des restaurateurs suisses.'

Le Memories se hisse au niveau de l'Hôtel de Ville de Crissier (VD), du Cheval Blanc (Bâle) et du Schloss Schauenstein (Fürstenau/GR), qui ont conservé leurs trois étoiles. 'C'est un rêve qui devient réalité', a réagi le chef de l'établissement saint-gallois Sven Wassmer sur la scène de l'EHL, après avoir séché ses larmes. 'Ce que je fais avec mon équipe, c'est de la passion pure', a poursuivi ce père de deux enfants âgé de 35 ans.

'Savoir-faire irréprochable'

Sven Wassmer a été distingué pour 'son savoir-faire irréprochable, sa capacité à miser sur l'essentiel, son style authentique et unique ainsi que sa sélection des meilleurs produits', selon un communiqué diffusé après la cérémonie par le Guide Michelin. 'Ses plats innovants célèbrent la région alpine dans toute sa dimension', a ajouté Gwendal Poullennec.

Le Memories fait par ailleurs partie des 11 nouveaux restaurants à avoir obtenu l'Etoile verte Michelin. Cette distinction qui récompense la durabilité est désormais détenue par 29 établissements helvétiques.

Cinq nouveaux deux étoiles

Cinq nouvelles tables ont décroché deux étoiles, ce qui porte leur total à 25: les deux restaurants La Brezza à Ascona (TI) et à Arosa (GR), Roots (Bâle), Igniv Zürich (Zurich) et Skin's (Lenzburg/AG). Nouveau venu dans la sélection 2022, le Skin's du chef Kevin Romes 'fait une entrée remarquable en décrochant non pas une, mais deux étoiles peu de temps après avoir ouvert ses portes', souligne le Guide.

Un total de 109 établissements ont une étoile. Dix romands font leur entrée dans cette liste: le Njørden (Aubonne/VD), Le Pont de Brent (Brent/VD), Les Trois Tours (Fribourg), Les Montagnards-Le Sommet (Broc/FR), La Teinturerie (Delémont/JU), L'Atelier Robuchon (Genève), La Micheline (Genève), Stéphane Décotterd (Montreux/VD), La Table du Valrose (Rougemont/VD) et L'Atelier Gourmand (Sierre/VS).

Restaurant végan étoilé

Le Guide Michelin a pour la première fois en Suisse attribué une étoile à un restaurant 100% végan, c'est-à-dire n'utilisant aucun produit animal. Il s'agit du KLE à Zurich, dirigé par la cheffe Zineb Hattab. Celle-ci s'est réjouie lundi à Lausanne que la cuisine végétalienne soit considérée à l'égal des autres.

Quatre prix spéciaux ont aussi été décernés: Ines Triebenbacher (Igniv Zürich) a reçu le prix de l'accueil, Peter Knogl (Cheval Blanc) le prix du chef mentor, Manuel Steigmeier (Fahr, Künten-Sulz/AG) le prix du jeune chef et Julien Meurillon (La Teinturerie) le prix de la sommellerie.

/ATS