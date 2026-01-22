La Suisse compte soutenir l'Ukraine face à la crise énergétique

Photo: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON

La Suisse compte soutenir l'Ukraine, confrontée à une crise énergétique. Kiev a soumis une liste d'entreprises suisses actives dans le secteur énergétique susceptibles de lui venir en aide, a dit Guy Parmelin après s'être entretenu avec Volodymyr Zelensky.

Le président de la Confédération a rencontré jeudi personnellement pour la première fois son homologue ukrainien en marge du Forum économique mondial (WEF) à Davos.

'Les Ukrainiens nous ont soumis une liste d'entreprises suisses actives dans le secteur énergétique qui produisent ou utilisent des appareils dont ils peuvent avoir besoin', a expliqué M. Parmelin devant la presse. Il a décrit une situation 'critique' dans le pays en guerre avec la Russie, les maisons n'étant plus chauffées.

'Nous ferons tout notre possible pour accélérer les livraisons de ces appareils', a déclaré le Vaudois sans donner plus de détails. Les deux hommes ont également évoqué le processus de paix dans la région.

Le président Zelensky a annoncé au WEF des discussions 'trilatérales' Ukraine-Russie-Etats-Unis cette semaine aux Emirats arabes unis à l'issue d'un entretien avec son homologue américain Donald Trump.

/ATS
 

