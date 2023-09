La Suisse 4e en Europe en matière d'innovation sur l'impression 3D

Les technologies d'impression 3D connaissent un développement fulgurant en matière d'innovation. Les demandes de brevet dans ce domaine ont augmenté huit fois plus vite que l'ensemble des technologies entre 2013 et 2020. Et la Suisse tire son épingle du jeu.

Sans surprise les Etats-Unis sont les plus prolifiques, avec 40% de toutes les familles de brevets internationales liés à l'impression 3D entre 2001 et 2020. Selon le nouveau rapport de l'Office européen des brevets (OEB) publié mardi, la Suisse occupe la 8e place mondiale et la 4e en Europe, laquelle y contribuant à hauteur de 33%.

C'est surtout dans le domaine de la santé et du médical que la Suisse se distingue. Près du tiers de tous les brevets d'impression 3D helvétiques concernant ce secteur. Avec 401 familles de brevets internationaux (FBI) consacrées à ce domaine, sur les 1308 enregistrées entre 2001 et 2020, la Suisse se classe 4e mondiale du secteur. Et l'OEB de souligner de solides performances en matière d'implants et de prothèses, d'équipements médicaux, et du dentaire.

/ATS