La Suisse 3e des Olympiades des métiers en Russie

La Suisse s'est classée à la 3e place des 45e Olympiades des métiers (WorldSkills) qui se sont terminées mardi à Kazan, en Russie. Avec 16 médailles, elle fait à peine moins bien que lors de la précédente édition, mais remplit son objectif de monter sur le podium.

L'équipe helvétique n'est battue que par la Chine, déjà première en 2017 à Abou Dhabi, et la Corée du Sud. Elle devance en revanche Taiwan et la Russie. Rico Cioccarelli, délégué technique de SwissSkills, a souligné la performance helvétique de rivaliser avec des poids lourds économiques comme la Chine et la Russie dans une compétition au niveau croissant.

Sur ses 16 médailles, la Suisse a obtenu cinq titres, cinq 2e place et six 3e place. A cette moisson s'ajoutent 13 diplômes. En 2017, elle avait réalisé son meilleur résultat et raflé 20 médailles, dont onze en or.

Les 41 participants helvétiques, 12 femmes et 29 hommes, ont pris part à 39 compétitions. Ils ont pu compter sur le soutien du ministre de l'économie Guy Parmelin qui s'est rendu sur place le 23 août. Seuls six Romands en faisaient partie, dont le plus jeune de la délégation, Nicolas Ettlin, 17 ans, de Cartigny (GE). C'est un record, alors qu'il n'y en avait aucun en 2017 et deux seulement en 2015.

Benjamin romand sur le podium

Le benjamin de Cartigny, le seul de la délégation qui n'a pas encore terminé son apprentissage, a remporté la médaille d'argent dans la catégorie 'Web Technologies'. Martina Wick, d'Arnegg (SG), 22 ans, première dans sa catégorie 'spécialiste en restauration', a obtenu le plus grand nombre de points de toute la délégation.

Deux autres candidats romands ont remporté des médailles, de bronze. Loris Glauser, 22 ans, de Moutier (BE) dans la catégorie 'plâtrerie et construction sèche' et Jérémie Droz, 21 ans, de Blonay (VD) chez les menuisiers. Les 18 médaillés suisses - ils étaient deux concurrents dans deux catégories - proviennent de 10 cantons. La délégation sera de retour en Suisse jeudi.

63 pays en lice

En tout, 1600 jeunes professionnels de 63 pays âgés jusqu'à 22 ans se sont affrontés dans le cadre de 56 compétitions. La prochaine édition des WorldsSkills se tiendra du 22 au 27 septembre 2021 à Shanghai.

La Suisse est une fidèle participante aux Olympiades des métiers. Depuis la première édition en 1953 en Espagne, elle a toujours présenté une équipe. Elle a également organisé la compétition en 1968 à Berne et en 1997 et 2003 à Saint-Gall.

/ATS