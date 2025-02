La Semeuse célèbre ses 125 ans et investit plus de 10 millions

Les cafés La Semeuse fêtent leurs 125 ans d'existence en 2025. L'entreprise de La Chaux-de-Fonds (NE) prévoit pour l'occasion d'investir plus de 10 millions de francs dans la construction d'un bâtiment comprenant un torréfacteur et une zone de stockage.

Pour marquer le coup, La Semeuse annonce deux jours de festivité les 20 et 21 juin, à la torréfaction à La Chaux-de-Fonds, selon un communiqué. Le projet d'agrandissement a été retardé par la tempête de juillet 2023, événement durant lequel la société a subi la destruction de son entrepôt du Crêt-du-Locle.

Ce dernier est presque reconstruit aujourd'hui. Il constitue l'un des plus grands, si ce n’est le plus grand édifice solaire du canton. Environ 850'000 kWh d’électricité seront produits par an. Concernant la manufacture, le chantier commencera en avril, avec une extension de 500 mètres carrés, pour une hauteur de 15 mètres.

Fondation en 1900

Fondée en 1900 à La Chaux-de-Fonds par Marc Bloch (1877-1916), La Semeuse est une entreprise familiale de génération en génération. Elle est issue d’une famille d’épiciers venue d’Alsace et s'est spécialisée au début dans la commercialisation d’une huile végétale de très haute qualité et pressée à froid.

Dans les années 1920, la jeune société diversifie ses activités, en développant la torréfaction du café, toujours avec l''exigence de la qualité'. En 1992, La Semeuse continue d’innover et devient une des toutes premières torréfactions de Suisse à proposer un café certifié bio et en accord avec l’éthique de la fondation Max Havelaar.

Torréfacteur de l'année

L'entreprise marque ainsi son engagement pour des pratiques durables et responsables, chères aussi à son nouveau propriétaire depuis 2015. Cette année-là, La Semeuse vit en effet un moment historique avec la transmission à une nouvelle famille neuchâteloise, le petit-fils du fondateur passant le relais à la famille Bihler.

Nicolas Bihler reprend alors la direction avec la volonté de respecter l’ADN historique. Il est également propriétaire de Choco-Diffusion, qui commercialise les chocolats SwissDreams et Goldkenn. En 2021, La Semeuse est distinguée 'Torréfacteur suisse de l’année' par le magazine spécialisé allemand Crema.

Aujourd’hui, La Semeuse emploie 35 collaborateurs et produit plus ou moins 2000 tonnes de café annuellement. Une production qui a plus que doublé au cours des dix dernières années, avec un gros développement notamment outre-Sarine.

/ATS