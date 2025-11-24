La SSR prévoit de couper 900 postes d’ici 2029

La SSR doit économiser 270 millions de francs d’ici 2029, conséquence de la baisse de la redevance ...
Photo: KEYSTONE/PABLO GIANINAZZI

La SSR doit économiser 270 millions de francs d’ici 2029, conséquence de la baisse de la redevance et du recul des revenus commerciaux. Dans ce cadre, l’entreprise enclenche sa transformation et prévoit la suppression de 900 postes, sous réserve de consultation.

La SSR entre dans une phase de restructuration profonde pour faire face aux bouleversements du marché des médias et à la réduction progressive de la redevance, écrit l'entreprise média publique lundi dans un communiqué. Elle annonce un plan d’économies de 270 millions de francs d’ici 2029, dont une première tranche de 125 millions devra être atteinte avant 2027.

La mesure la plus lourde porte sur l’emploi: jusqu’à 900 équivalents temps plein pourraient disparaître. Environ 300 entrent dans le programme d’économies déjà en cours, et 600 suppressions supplémentaires sont prévues d’ici 2029. La SSR affirme vouloir agir 'de manière responsable', tout en reconnaissant que des licenciements seront inévitables.

/ATS
 

