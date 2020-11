La SSR lance Play Suisse pour ses productions en streaming

Regarder en streaming les séries, films, documentaires ou évènements musicaux produits par la SSR, c'est possible dès samedi sur une nouvelle plateforme baptisée Play Suisse. Celle-ci sera disponible en ligne ainsi que dans certains bouquets télévisuels.

'Nous rapprochons encore la Suisse et ses régions linguistiques tout en soulignant la diversité de notre pays et en proposant une expérience de streaming individuelle', se réjouit vendredi Gilles Marchand, directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). Directeur du secteur Développement et Offre, le responsable du numérique Bakel Walden évoque une 'plateforme taillée sur mesure, répondant à l'utilisation actuelle des médias'.

De 'Quartier des banques' à 'Wilder' en passant par la nouvelle série 'Le prix de la paix' sur l'après-guerre, tous les épisodes des séries produites ou coproduites par la SSR et par ses chaînes seront disponibles en version originale sous-titrée. Films, documents d'archives, émissions, compilations de concerts et festivals de musique feront aussi partie du lot.

La question du sous-titrage est un 'gros challenge', a relevé le responsable du projet, Pierre-Adrian Irlé vendredi lors d'une présentation devant le Swiss Media Forum, qui se tient cette année sous forme numérique. Les sous-titres sur Play Suisse sont générés par des outils technologiques et d'intelligence artificielle (IA), mais des traducteurs humains sont aussi à l'oeuvre.

Un millier de contenus au début

Au total, un millier de contenus seront disponibles les premières semaines, écrit la SSR. L'offre sera ensuite étendue quotidiennement. Les utilisateurs feront leur choix parmi les productions des quatre régions linguistiques en naviguant entre les catégories thématiques, aidés par des vignettes, des bandes-annonces et des résumés.

La plateforme est accessible sur écran de télévision à travers Apple TV, Android TV et bientôt sur blue TV de Swisscom et Chromecast, sur smartphone et sur Internet. Son accès est gratuit et inclus dans la redevance.

De nombreux partenariats ont été conclus avec des festivals et des manifestations culturelles, dont le Festival International du Film Alpin (FIFAD), le Geneva International Film Festival (GIFF) ou encore la chaîne culturelle européenne Arte. Des discussions sont en cours avec d'autres fournisseurs de télécom et d'Internet ainsi que d'autres partenaires culturels.

/ATS