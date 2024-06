La SSR arrêtera la diffusion FM d'ici à la fin de l'année

La SSR va mettre fin à la diffusion FM de la radio. Les Suisses se tournent généralement vers la technologie de diffusion DAB+ ou IP (internet) pour écouter la radio, annonce-t-elle jeudi. De nouveaux investissements dans la technologie FM seraient 'disproportionnés'.

La SSR, les radios privées et l'Office fédéral de la communication (OFCOM) avaient commencé, il y a une dizaine d'années, à planifier le passage de la FM au DAB+. Ils prévoyaient que DAB+ s'imposerait comme nouveau standard radio et ces prévisions se sont confirmées, écrit la SSR dans un communiqué.

Aujourd'hui, la part des personnes qui écoutent la radio exclusivement via la FM stagne à moins de 10%. Depuis 2020, la branche n'est plus tenue de diffuser les programmes radio via cette technologie et le maintien de trois technologies de diffusion parallèles coûte cher.

/ATS