La Russie visée par une vague d'attaques de drones ukrainiens

La Russie a été visée mardi par une vague d'attaques de drones ukrainiens qui ont frappé jusqu'à la région de Léningrad (nord-ouest), située très loin de l'Ukraine. Moscou signale aussi des incendies sur des sites énergétiques dans deux autres régions.

Il s'agit d'une des plus importantes attaques de drones contre le territoire russe depuis le début de l'offensive en Ukraine en février 2022.

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir détruit dans la nuit au total 25 drones ukrainiens, notamment dans la région de Moscou (2), de Léningrad (1), ainsi que dans celles de Belgorod (11), de Koursk (11) et de Briansk (1), toutes les trois frontalières de l'Ukraine.

Mardi matin, des attaques de drones imputées aux forces ukrainiennes ont visé également Orel et Kstovo, deux villes russes situées respectivement à 160 km de la frontière ukrainienne et à 450 km à l'est de la capitale russe, selon les autorités locales.

Sites énergétiques en feu

Une raffinerie et un dépôt de pétrole ont été incendiés à la suite de ces attaques, selon les gouverneurs régionaux.

Dans la zone industrielle de Kstovo, dans la région de Nijni Novgorod, une raffinerie de pétrole a été attaquée par des drones, et un incendie y a été déclenché, selon le gouverneur régional, Gleb Nikitine.

'Les services spéciaux travaillent sur place, utilisant toutes les forces et tous les moyens nécessaires pour localiser l'incendie dans l'une des installations de raffinage de pétrole', a-t-il écrit sur son compte Telegram, précisant qu'aucune victime n'est à déplorer.

Le gouverneur de la région d'Orel, Andreï Klytchkov, a annoncé lui qu''un drone s'est écrasé à Orel. Un complexe de carburant et d'énergie a été attaqué'.

'Les services spéciaux travaillent sur les lieux pour maîtriser l'incendie. Il n'y a pas de victime', a écrit M. Klytchkov sur Telegram.

Selon un responsable des services de secours cité par l'agence Ria Novosti, un réservoir contenant des produits pétroliers a pris feu. Des médias locaux ont rapporté que l'attaque s'était produite vers 03h00 (01h00 suisse).

Plusieurs régions visées

Des drones ukrainiens ont également attaqué dans la nuit de lundi à mardi la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, sans faire de blessé, mais en endommageant une ligne électrique, selon le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.

'La région de Belgorod a été attaquée par les forces armées ukrainiennes au moyen de drones qui ont largué quatre engins explosifs', a indiqué sur Telegram M. Gladkov.

Selon lui, sept communes sont privées d'électricité à cause de cette attaque.

Enfin, un drone a été abattu mardi matin à Kirichi, dans la région de Léningrad, située à plusieurs centaines de kilomètres de l'Ukraine, selon le gouverneur local Alexandre Drozdenko.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine fin février 2022, l'armée ukrainienne a effectué de multiples attaques de drones, en frappant de plus en plus loin dans le territoire russe.

Samedi, la Russie avait affirmé avoir détruit 47 drones ukrainiens dans la nuit, principalement dans la région de Rostov-sur-le-Don, frontalière de l'Ukraine, attaque qui pourrait avoir visé entre autres une usine d'aviation.

