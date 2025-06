La Rega veut transférer son siège social à Kägiswil (OW)

Selon CH Media, la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) entend transférer son siège social dans le canton d'Obwald. Environ 200 collaborateurs verraient leur lieu de travail passer de Zurich à Kägiswil, selon le chef de la Rega Ernst Kohler.

Une solution potentielle 'à laquelle nous aspirons avec une profonde conviction' se dessine sur l’aérodrome de Kägiswil, a affirmé M.Kohler dans une interview publiée vendredi par CH Media.

Le canton d’Obwald soutient ce projet. 'Actuellement, aucun obstacle insurmontable ne se profile', a précisé le directeur de la Rega. Toutefois, pour garantir la sécurité de planification nécessaire, la Rega et le canton dépendent encore de décisions de la Confédération.

La Rega devra quitter son siège actuel à l’aéroport de Zurich d’ici fin 2030. C’est pourquoi elle souhaite transférer non seulement ses opérations de maintenance à Obwald, mais aussi son siège administratif, le centre national d’engagement pour les hélicoptères ainsi que le siège du sauvetage alpin suisse.

Un emplacement en Suisse centrale serait idéal, selon M.Kohler, 'car de nombreuses entreprises spécialisées dans l'aviation y sont déjà implantées, et des professionnels qualifiés y sont formés'. Si cela est possible, la flotte de jets de la Rega restera basée à l’aéroport de Zurich.

Nouvelle ligne de bus pour les employés

'Le processus demandera un certain temps d’adaptation, et nous accompagnerons nos collaborateurs durant cette phase', a assuré M.Kohler. Il est convaincu que Kägiswil deviendra un lieu de travail attractif. 'Nous prévoyons, par exemple, une ligne de bus entre la gare de Sarnen et le futur siège de la Rega, avec un passage toutes les 15 minutes', a-t-il précisé. Des formes de travail hybrides sont également envisagées. Un restaurant ouvert aux employés ainsi qu’au public est aussi planifié.

En mai de l’année dernière, le Grand Conseil du canton d’Obwald a posé les bases nécessaires à l’implantation de la Rega, en adoptant une motion autorisant l’établissement d’un centre de maintenance ou d’un centre Rega sur l’aérodrome.

Fin 2023, le canton d’Obwald a restitué l’ancien aérodrome militaire à la Confédération. L’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) a accordé en décembre 2024 à la coopérative aéronautique d’Obwald un droit de superficie temporaire sur l’aérodrome jusqu’à fin septembre 2025.

L’objectif est de concilier les différents usages du site, avaient alors indiqué Armasuisse et l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). D'ici le milieu de l'année 2025, Armasuisse devra décider si l'exploitation d'un service aérien civil pourra se prolonger au-delà de septembre 2025.

