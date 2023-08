La RTS se focalise sur les régions, le débat et les jeunes

La rentrée audiovisuelle a un fort goût d'élections fédérales pour la Radio-Télévision suisse (RTS). Son objectif principal est de rendre ce scrutin législatif accessible au plus large public possible. L'accent sera mis sur les débats et les jeunes.

La RTS revoit aussi son identité graphique et repense son 19h30, a annoncé lundi la RTS en conférence de presse. La couverture de ces élections fédérales du 22 octobre débutera mercredi avec une grande opération nationale. 'Les rédactions de la SSR ont commandé un des plus vastes sondages jamais réalisés en Suisse (57'000 personnes sondées) afin d'obtenir une véritable photographie de ce qu'est la Suisse en 2023, ont indiqué ses responsables.

Comment vont les Suissesses et les Suisses? Quel est leur mode de vie, leurs attentes, leurs envies? Les résultats seront analysés toute la journée, dès 06h00 dans La Matinale (RTS La Première), dans les journaux radio et TV puis lors d'une soirée spéciale intitulée 'Par monts et par vous', où le journaliste Alexis Favre a parcouru la Suisse en train à la rencontre de personnalités et d'anonymes.

Témoins versus candidats

Dès dimanche prochain, la rédaction de l'actualité radio lance son opération 'L'avis d'ici' durant six semaines. Si les partis rivalisent d'idées, de slogans et de programmes au moment des élections, sont-ils pour autant à la hauteur des attentes des Suisses?

Chaque semaine, la radio suit le quotidien de trois témoins issus de différentes régions de Suisse romande. Leurs témoignages sont diffusés dans La Matinale, le 12h30 et Forum. Et chaque jeudi, ces témoins interviennent en ouverture des 'Débats en régions' de Forum, auxquels sont conviés les candidats aux élections fédérales.

Un Grand débat est prévu mercredi 27 septembre en direct à 20h10 sur RTS 1, avec les cadres des principaux partis. Côté radio, le 'débat présidentiel' est prévu mercredi 11 octobre dans Forum.

Le jour J, dimanche 22 octobre, les rédactions de l'actualité seront en direct durant presque douze heures. Les journalistes Nathalie Ducommun et David Berger prendront l'antenne de 12h00 à 19h20 (RTS 1, RTS La Première et RTS Info) pour analyser les premières tendances et réactions provenant des cantons.

Opération séduction des jeunes

Durant toute la campagne, les jeunes sont au centre de l'attention de la RTS, qui a prévu à leur égard une couverture complète sur les réseaux sociaux et sur le site et app RTS Info. Au menu: plateforme de débat intitulée Macam (YouTube et Instagram), édition spéciale du Rencard le 22 octobre en story sur Instagram, et, dès fin août sur TikTok, des vidéos explicatives pour le public adolescent.

Quant à l'équipe de Tataki, elle prépare plusieurs capsules vidéo avec six jeunes membres des principaux partis politiques de Suisse qui se positionnent sur des thèmes politiques. La RTS propose encore dans chaque canton des ateliers d'éducation aux médias permettant aux enfants de s'initier aux spécificités du journalisme politique.

19h30 repensé en trois temps

Changement aussi pour le 19h30. Le journal télévisé se veut 'toujours plus proche' de la population romande. Il sera désormais articulé en trois temps bien distincts.

Ses premières minutes sont centrées sur les images incontournables de la journée, tournées et commentées par les journalistes sur le terrain. La deuxième partie mise sur la profondeur, à travers des reportages de fond ou des explications simples et précises en plateau, proposant des clés pour comprendre les événements du moment.

A travers des portraits, la fin du journal emmène le téléspectateur à la découverte d'histoires inspirantes en Suisse et ailleurs ou de découvertes culturelles.

La RTS profite de cette rentrée 2023 pour repenser son système d'identités graphiques. A la TV, cela se traduit par une attribution de couleurs aux deux chaînes, ainsi qu'aux thématiques éditoriales: l'actualité adopte le bleu, les programmes de société et de culture le violet, tandis que le sport s'affiche en jaune et que le vert est la couleur des enfants. A cela s'ajoute une nouvelle identité sonore.

/ATS