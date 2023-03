La RTS modifie sa grille de programmes estivaux

Dès la fin mai et sur trois mois, la RTS déploiera désormais sa 'Belle Saison'. Cette nouvelle grille de programmes proposera des contenus originaux et des formats numériques 'axés détente, évasion et proximité avec le public'.

'Dès les beaux jours retrouvés, le public attend plus de liberté et d'évasion dans les offres télévisuelles', a relevé Luc Guillet, chef de l'unité programmation TV, devant les médias mardi matin à Lausanne.

Pour adapter sa grille de programmes au prolongement des journées et aux airs de printemps, la RTS lancera sa 'Belle Saison' dès le 22 mai prochain. Bien que 'les émissions existantes restent et que l'actu ne s'arrête pas', le média public renouvelle son offre.

Nouveau jeu télévisé

Parmi les temps forts de la belle saison figure le nouveau divertissement 'Tu bluffes', présenté par l'animateur Jonas Schneiter et diffusé tous les samedis soir en prime time. Trente candidats, dont trois célébrités romandes, devront démasquer celles et ceux qui bluffent parmi des personnes venues raconter une histoire vécue incroyable, a indiqué l'animateur.

Avec 'Cuisines sans frontières' et 'La surprise de Roxane', les gourmands auront le plaisir de découvrir deux nouvelles émissions culinaires. La première invitera des citoyens de seconde génération à revisiter les spécialités de leurs pays d'origine, tandis que la seconde verra la youtubeuse française à succès s'inviter dans les cuisines de ses abonnés.

Côté évasion, la série originale en sept épisodes 'Expérience Yukon' emmènera les téléspectateurs à l'autre bout du monde en suivant deux familles de retour à la vie sauvage, a annoncé Patrick Léger, chef de l'unité audiovisuelle de la RTS.

Offre numérique étoffée

Le jeune public aura une place prépondérante dans des séries documentaires et fictives coproduites. Les téléspectateurs auront l'opportunité de s'immiscer dans les coulisses de l'équipe suisse de football ('The Pressure Game'), du hip-hop helvétique féminin ('Fly Girls') ou des sociétés de jeunesse vaudoises ('Jeunesses!').

Hors 'Belle Saison', la RTS élargit également sa présence sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écoutes. Très appréciés, les podcasts 'Voyage au Gouinistan' et 'Faces Nord' ont droit à une seconde saison et les formats digitaux 'Apparences' ou 'J'ai pas l'air malade mais...' se poursuivent en plus de la nouvelle capsule 'Ethique helvétique'.

Partenariat avec le CHUV

Enfin, la journaliste et animatrice Anouck Merz, voix de l'émission radiophonique et du podcast pour enfants 'Brouhaha', par ailleurs 'le plus écouté des podcasts du média helvétique', annonce un partenariat avec le CHUV. Des 'cabanes de Millie D' dans lesquelles les petits patients peuvent écouter des histoires, sont installées depuis une dizaine de jours dans les services de pédiatrie de l'hôpital vaudois.

/ATS