La Poste veut devenir actionnaire majoritaire de Diartis

La Poste veut renforcer ses activités dans le domaine des données clients. Le géant jaune entend acquérir d'ici début juillet une participation de 70% dans la société argovienne Diartis, établie à Lenzbourg.

Fondé en 1996, le groupe Diartis, composé des sociétés Diartis et Diartis Solutions, propose une plateforme d'échange d'informations sensibles dans le secteur social, précise jeudi la Poste. Les applications développées par la société argovienne permettent la saisie des données clients et la numérisation des courriers. Ces informations peuvent être utilisées dans différents modules, notamment pour le calcul des aides sociales et la facturation.

Les prestations et solutions logicielles de Diartis complètent l'offre actuellement proposée aux autorités par les filiales du géant jaune Dialog Verwaltungs-Data et Groupe T2i.

