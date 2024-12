La Poste distribue plus de 22 millions de colis

La Poste a livré au total quelque 22,3 millions de colis entre la semaine promotionnelle du Black Friday fin novembre et Noël, un volume en hausse de 3,5% sur un an et après avoir enregistré deux années de repli.

Le jour record a été le 3 décembre, avec environ 1,3 million de colis traités, 'un chiffre jamais atteint auparavant en une seule journée', a souligné le géant jaune vendredi dans un communiqué.

Pour la seule période du Black Friday et du Cyber Monday, La Poste avait distribué 7,5 millions de paquets, près de 500'000 colis de plus que pendant la même période en 2023, avait-elle précédemment indiqué.

/ATS