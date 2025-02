La Maison Cailler fête ses 15 ans après un record de fréquentation

La Maison Cailler, à Broc (FR), a connu l'an dernier une fréquentation à nouveau record. Le musée dédié au chocolat, qui fête en 2025 ses 15 ans, a accueilli 481'003 visiteurs, un nombre en hausse de près de 10% par rapport à l'exercice précédent.

Depuis son ouverture en 2010, plus de 5 millions de personnes ont visité la Maison Cailler, a indiqué jeudi la maison mère Nestlé. Cette année, l'institution gruérienne célèbre encore en 2025 les 150 ans de l’invention du chocolat au lait par Daniel Peter, gendre de François-Louis Cailler, fondateur de la marque éponyme.

La fréquentation de 2024 signifie une moyenne de 1300 personnes par jour. L'augmentation du public en provenance de Suisse alémanique a été particulièrement réjouissante, précise le communiqué. Au total, 52,8% des visiteurs arrivaient de Suisse, en provenance notamment des cantons de Vaud, Fribourg, Genève, Berne, Valais et Neuchâtel.

Aussi à l'international

La Maison Cailler a également enregistré une hausse du nombre de visiteurs à l'international, surtout d'Asie et d'Amérique du Nord, avec une croissance respective de 40% et 17% en comparaison annuelle. La France, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Inde et l'Allemagne ont constitué le top 5 des pays de provenance.

Au-delà, l'institution se réjouit de compter parmi les principales attractions touristiques du pays, et même la plus courue de Suisse romande, en tant que 'lieu de découverte du chocolat suisse'. Pour expliquer le succès, elle met en exergue 'les expositions interactives ainsi que l'hospitalité de l'équipe de Maison Cailler'.

De plus, le développement de partenariats existants et le déploiement de nouvelles collaborations dans le secteur du tourisme ont élargi les offres de la Maison Cailler et renforcé ses liens au sein de la communauté. L’amélioration des stratégies marketing, notamment sur les réseaux sociaux, est aussi mentionnée.

Portes ouvertes en vue

En ce qui concerne les jubilés, l'anniversaire de la Maison Cailler sera fêté, sous le slogan '15 ans de plaisirs chocolatés', avec une journée portes ouvertes le 29 mars. Un autre temps fort sera l'ouverture, en avril, d’une exposition jeu en plein air consacrée au chocolat au lait, inventé en 1875 par Daniel Peter.

'L'innovation a rendu le chocolat suisse populaire dans le monde entier et orgé la réputation de la Suisse en tant que pays leader dans le domaine du chocolat', note le communiqué. A partir de mai, un nouvel atelier du chocolat dédié à l’invention de Daniel Peter sera également organisé, histoire de se plonger dans la fabrication.

En 2023, la Maison Cailler avait déjà signé une fréquentation record, avec une progression du nombre de visiteurs de 17% au regard de 2022.

/ATS