La Jeunesse socialiste veut taxer les riches pour sauver le climat

Les 'super-riches doivent passer à la caisse pour la lutte contre la crise climatique', selon ...
Les 'super-riches doivent passer à la caisse pour la lutte contre la crise climatique', selon la Jeunesse socialiste (JS). Elle a défendu jeudi son initiative populaire fédérale 'pour l'avenir'.

Les ultra-riches détruisent notre avenir avec leurs jets privés, leurs super-yachts et leurs investissements de plusieurs milliards nuisibles au climat. En quelques heures, elles et ils sont responsables de plus d’émissions que nous pendant notre vie entière. C'est donc à eux qu'il revient de payer pour lutter contre la crise climatique, estime la JS.

Lancé en août 2022, le texte demande un impôt de 50% sur les successions à partir d'un montant exonéré de 50 millions pour financer la transformation écologique de l'économie suisse. La JS parle d'un 'financement socialement équitable de la protection du climat'.

Selon les calculs de la JS, cet impôt rapporterait environ six milliards de francs par an. L'initiative est soumise au vote le 30 novembre.

