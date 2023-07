La Fed relève ses taux d'un quart de point de pourcentage

La banque centrale américaine (Fed) a renoué mercredi avec les hausses de taux, les faisant grimper au plus haut depuis 22 ans pour lutter contre l'inflation, après une pause en juin. Elle n'a pas précisé si elle anticipe des hausses supplémentaires.

Le principal taux directeur de la Fed, relevé d'un quart de point de pourcentage, se situe désormais dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, le niveau le plus élevé depuis janvier 2001. La décision a été prise à l'unanimité des 11 membres votants du comité de politique monétaire (FOMC).

Il s'agit de la 11e hausse depuis mars 2022, et les responsables de la Fed n'ont cependant pas précisé, dans leur communiqué, s'ils pensent continuer ou non à relever les taux dans les mois à venir. 'Le comité continuera à évaluer les informations supplémentaires et leur implication pour la politique monétaire', a simplement indiqué l'institution dans son communiqué.

Cette phrase pourrait signifier qu'une nouvelle pause n'est pas à exclure, car elle est identique à celle qu'avait déjà utilisée la Réserve fédérale (Fed) en juin, dans le communiqué publié à l'issue de sa réunion, lorsqu'elle avait maintenu ses taux au même niveau afin d'observer l'évolution de l'économie.

Le président de la Fed, Jerome Powell, donnera des détails à 14h30 (20h30 en Suisse), lors d'une conférence de presse. Les observateurs seront particulièrement attentifs au moindre indice pour les mois à venir.

/ATS