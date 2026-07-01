La Fed pas à l'aise avec le niveau de l'inflation aux USA (Warsh)

Les prix sont 'trop élevés' aux Etats-Unis, a déclaré mercredi le nouveau président de la banque ...
La Fed pas à l'aise avec le niveau de l'inflation aux USA (Warsh)

La Fed pas à l'aise avec le niveau de l'inflation aux USA (Warsh)

Photo: KEYSTONE/AP/Rod Lamkey

Les prix sont 'trop élevés' aux Etats-Unis, a déclaré mercredi le nouveau président de la banque centrale américaine (Fed) Kevin Warsh, répétant l'engagement de l'institution à ramener l'inflation dans les clous.

'Si certains acteurs, que ce soit parmi les ménages, les entreprises ou dans le domaine financier, pensaient que cette banque centrale allait se satisfaire d'un objectif d'inflation supérieur à 2%, eh bien, j'imagine qu'ils seraient déçus', a-t-il dit depuis un forum de banquiers centraux au Portugal.

/ATS
 

Actualités suivantes

Google condamné à verser un lourd dédommagement à Klarna

Google condamné à verser un lourd dédommagement à Klarna

Économie    Actualisé le 01.07.2026 - 16:35

Swiss entame sa saison estivale sur des orages sans précédent

Swiss entame sa saison estivale sur des orages sans précédent

Économie    Actualisé le 01.07.2026 - 16:21

Le Canada rejoint le concours Eurovision de la chanson

Le Canada rejoint le concours Eurovision de la chanson

Économie    Actualisé le 01.07.2026 - 16:15

Des manifestants pour le climat surprennent Albert Rösti à Lucerne

Des manifestants pour le climat surprennent Albert Rösti à Lucerne

Économie    Actualisé le 01.07.2026 - 14:38

Articles les plus lus