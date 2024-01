La « Crypto Valley » helvétique a vu sa valeur doubler l'an dernier

Pour la 'Crypto Valley' helvétique, l'année 2023 est à marquer d'une pierre blanche. La valorisation des 50 plus grandes entreprises du secteur a plus que doublé (+106%) pour s'établir à 382,93 milliards de dollars (un peu plus de 330 milliards de francs).

La branche compte désormais 1290 sociétés en Suisse et au Liechtenstein, soit 13,6% de plus qu'un an plus tôt, indique la firme d'investissement zougoise CV VC dans la neuvième édition de son 'Top 50 Report' publiée mercredi.

Parmi celles-ci, deux cinquièmes (512) sont basés dans le canton de Zoug, qui domine le classement, loin devant Zurich (289) et Genève (115). Viennent ensuite le Tessin (61), Vaud (57), Berne (30), Schwytz (28), Lucerne (22) et Neuchâtel (21). Sur les 66 sociétés recensées au Liechtenstein, Vaduz se taille la part du lion (52).

Le nombre de 'licornes' (sociétés dont la valorisation dépasse le milliard de dollars) est passé de 9 à 13. Selon CV VC, la 'Crypto Valley' a drainé l'an dernier 4,8% de l'ensemble des investissements dans les entreprises blockchain à travers le monde, contre 4,1% en 2022. Zoug, Genève et Zurich regroupent 81% des montants levés au cours de 35 rondes de financement dans les jeunes pousses de la branche.

'Chacune des 1290 entités présentes reflète l'héritage innovant de la Suisse, fortifiant les économies locales et mondiales', a déclaré Mathias Ruch, directeur général (CEO) et fondateur de CV VC, cité dans un communiqué. Selon lui, la blockchain 'stabilise et apporte efficacité et résilience, des éléments dont notre monde turbulent et nos systèmes ont besoin en ce moment'.

/ATS