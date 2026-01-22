La Comco sanctionne Hallenstadion et Ticketcorner

La Comco a infligé une amende à la société zurichoise qui gère le Hallenstadion et à la plateforme ...
La Comco sanctionne Hallenstadion et Ticketcorner

La Comco sanctionne Hallenstadion et Ticketcorner

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La Comco a infligé une amende à la société zurichoise qui gère le Hallenstadion et à la plateforme de réservations Ticketcorner. La décision sanctionne un accord de coopération entre les deux entreprises ayant fait entrave à la loi sur les cartels.

Fin 2008, Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich (AGH) et Ticketcorner ont convenu que le Hallenstadion ne serait loué à des organisateurs de manifestations qu'à la condition qu'au moins 50% des billets soient distribués par Ticketcorner, explique jeudi la Commission de la concurrence (Comco). 'Cela a eu pour effet d'entraver la concurrence d'autres prestataires actifs sur le marché de la distribution de billets', souligne-t-elle.

Entre 2009 et 2011, les deux sociétés occupaient une position dominante sur leurs marchés respectifs - l'organisation de grands concerts rock et pop et la vente de billets pour ces manifestations - ce qui signifie que la conclusion et l'application de ce contrat ont constitué un abus.

En 2020, le Tribunal fédéral a jugé que ce contrat de coopération entre AGH et Ticketcorner violait la loi sur les cartels et a renvoyé l'affaire à la Comco pour une nouvelle décision. Ainsi, la Comco a décidé le 15 décembre 2025 de sanctionner AGH à hauteur d'environ 50'000 francs et Ticketcorner d'environ 60'000 francs. La décision peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral.

/ATS
 

Actualités suivantes

Zelensky rencontrera Trump à Davos à 13h00

Zelensky rencontrera Trump à Davos à 13h00

Économie    Actualisé le 22.01.2026 - 10:00

Zurich Insurance à nouveau éconduit par Beazley

Zurich Insurance à nouveau éconduit par Beazley

Économie    Actualisé le 22.01.2026 - 09:56

Galenica a repassé les 4 milliards de recettes en 2025

Galenica a repassé les 4 milliards de recettes en 2025

Économie    Actualisé le 22.01.2026 - 07:09

Blue Origin va lancer son réseau Internet par satellites

Blue Origin va lancer son réseau Internet par satellites

Économie    Actualisé le 22.01.2026 - 03:54

Articles les plus lus

L'éolien et le solaire prennent le pas sur les fossiles dans l'UE

L'éolien et le solaire prennent le pas sur les fossiles dans l'UE

Économie    Actualisé le 22.01.2026 - 01:28

Blue Origin va lancer son réseau Internet par satellites

Blue Origin va lancer son réseau Internet par satellites

Économie    Actualisé le 22.01.2026 - 03:54

Galenica a repassé les 4 milliards de recettes en 2025

Galenica a repassé les 4 milliards de recettes en 2025

Économie    Actualisé le 22.01.2026 - 07:09

La Comco sanctionne Hallenstadion et Ticketcorner

La Comco sanctionne Hallenstadion et Ticketcorner

Économie    Actualisé le 22.01.2026 - 08:09