La Comco ouvre une enquête contre Google

Le Secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) annonce mardi avoir ouvert une enquête préliminaire pour examiner la suppression par Google de la fonctionnalité 'Ecran de choix' sur les appareils Android en Suisse.

Cette fonctionnalité permettait aux utilisateurs de choisir leur moteur de recherche par défaut lors de la configuration initiale d'un nouvel appareil Android.

Le moteur de recherche américain Google a récemment supprimé cette fonctionnalité sur territoire helvétique, bien qu'elle reste disponible dans l'Espace économique européen (EEE).

'Par conséquent, le moteur de recherche Google est imposé par défaut aux utilisateurs suisses, sans qu'un 'Ecran de choix' ne s'affiche lors de la configuration initiale de leur appareil', explique la Comco dans un communiqué.

L''Ecran de choix' vise à réduire la dépendance liée aux paramètres préconfigurés. Selon la Comco, 'sa suppression pourrait limiter la visibilité des moteurs de recherche concurrents de Google lors de la configuration des appareils, renforçant ainsi les barrières à l'entrée'.

/ATS