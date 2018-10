La Chine prolifique pour les milliardaires

Le nombre de milliardaires s'est envolé en Chine l'année dernière, confirmant une tendance amorcée depuis plus d'une décennie. Mais la fortune totale de ces richissimes chinois reste encore loin derrière celle de leurs homologues américains.

'2017 a été une année solide pour les milliardaires' dans le monde, mais cette année a également vu 'un changement géographique s'opérer dans la création de richesses', a indiqué Thomas Frauenlob, responsable des clients très fortunés ('Ultra high net worth individuals', UHNWI) pour la Suisse chez UBS.

Ce dernier a relevé lors d'une conférence de presse à Zurich que les entrepreneurs-milliardaires américains de la Silicon Valley faisaient désormais face à la montée en force de leurs concurrents chinois.

Au niveau global, la fortune totale des milliardaires a bondi en 2017 de 19% à 8900 milliards de dollars (8875,8 milliards de francs), la plus forte hausse annuelle jamais enregistrée, selon une étude de la banque zurichoise publiée vendredi.

Envolée phénoménale

Depuis 1995, l'envolée de la fortune totale des plus riches de la planète est phénoménale, les crises financières n'ayant représenté qu'un coup de frein temporaire dans cette évolution. Il y a 22 ans, les avoirs totaux des plus riches plafonnaient à environ 1000 milliards de dollars.

Pour 2017, l'étude d'UBS a recensé 2158 milliardaires dans le monde, soit 179 de plus qu'un an auparavant. Leur moyenne d'âge s'établit à environ 63 ans et leur fortune moyenne à 4,1 milliards de dollars.

Le nombre le plus important se situe toujours en Amérique du Nord avec 631 milliardaires (+12%) cumulant une fortune totale de 3600 milliards de dollars (+12%).

L'Europe de l'Ouest compte 414 milliardaires (+18%). L'ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (629 milliardaires) comptabilisait une richesse de 2584 milliards de dollars.

Région Asie-Pacifique porteuse

L'ensemble de la région Asie-Pacifique a vu le nombre de milliardaires croître de 8% à 814 milliardaires. Quelque 373 (+17%) reviennent à la Chine, contre seulement 39 il y a dix ans. Ces derniers affichent une richesse cumulée de 1120 milliards de dollars (+39%).

'Sur la dernière décennie, les milliardaires chinois ont créé certaines des plus grandes et plus prospères sociétés (...) et ont fait fortune à une vitesse vertigineuse. Mais ceci n'est que le début', a estimé Josef Stadler, responsable des UHNWI chez UBS.

Selon Ravi Rajum en charge des super-riches dans la région Asie-Pacifique, 'les milliardaires chinois sont jeunes et implacables. La plupart se sont construits eux-mêmes et ils sont déterminés à faire bon usage d'un des moments les plus propices de l'histoires pour les entrepreneurs'.

Les grandes fortunes chinoises sont concentrées dans l'immobilier (20%), la technologie (19%) et le commerce de détail y compris en ligne (13%).

Ralentissement temporaire attendu

Les récents remous géopolitiques, notamment la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine, ne devraient pas changer cette évolution, mais constituer éventuellement un ralentissement temporaire, a estimé UBS. La taille de la population chinoise et les évolutions technologiques 'vont continuer à offrir un terrain fertile aux entrepreneurs', a estimé la banque, l'un des leaders de la gestion de fortune dans l'Empire du Milieu.

Au delà de la Chine, l'ensemble de la région Asie-Pacifique et des pays comme l'Inde et l'Indonésie devraient continuer à voir éclore des grandes fortunes.

/ATS