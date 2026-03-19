La BNS maintient son taux directeur

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur à 0,00%, dans un contexte ...
La BNS maintient son taux directeur

La BNS maintient son taux directeur

Photo: Alerte Info

La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi son taux directeur à 0,00%, dans un contexte de risque de retour de l'inflation en raison de la guerre au Moyen-Orient.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Conseil des Etats veut élargir encore davantage le tir du loup

Le Conseil des Etats veut élargir encore davantage le tir du loup

Économie    Actualisé le 19.03.2026 - 09:39

Le prix du gaz s'envole après les attaques au Qatar

Le prix du gaz s'envole après les attaques au Qatar

Économie    Actualisé le 19.03.2026 - 09:27

Les exportations horlogères relèvent la tête en février

Les exportations horlogères relèvent la tête en février

Économie    Actualisé le 19.03.2026 - 09:13

Le National valide la réforme de l'approvisionnement économique

Le National valide la réforme de l'approvisionnement économique

Économie    Actualisé le 19.03.2026 - 09:10

Articles les plus lus