La BNS maintient inchangé le cap de sa politique monétaire

La Banque nationale suisse (BNS) reconduit sa politique monétaire expansionniste. Le taux appliqué aux avoirs à vue demeure fixé à -0,75%, alors que le taux directeur de l'institut d'émission, introduit en juin dernier, est maintenu à un niveau identique.

Dans son communiqué diffusé jeudi, la BNS rappelle sa disposition à intervenir au besoin sur le marché des changes pour tenir compte de la situation pour l'ensemble des monnaies. Selon la banque centrale, la situation sur le marché des changes demeure fragile, et le franc s'est apprécié. Il s'inscrit toujours à un niveau élevé.

La Banque nationale suisse annonce en outre adapter la base de calcul pour le prélèvement de l'intérêt négatif sur les avoirs à vue détenus par les banques commerciales auprès de la BNS.

Il reste nécessaire de mener une politique monétaire expansionniste en raison des développements intervenus récemment sur le plan international et des perspectives d'inflation en Suisse.

