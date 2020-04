La BNS essuie une perte de 38,2 milliards au premier trimestre

La Banque nationale suisse (BNS) a essuyé une perte de 38,2 milliards de francs au premier trimestre, sous l'effet des turbulences sur les marchés financiers en raison de l'épidémie de coronavirus.

La contre-performance s'explique par les positions en monnaies étrangères, lesquelles ont essuyé une perte de 41,2 milliards, précise jeudi la BNS dans un communiqué. Le stock d'or, resté inchangé, a généré une plus-value de 2,8 milliards grâce à la hausse des cours.

Les positions en francs ont dégagé un bénéfice de 0,3 milliard de francs. Concernant celles en monnaies étrangères, le contexte boursier défavorable a entraîné des pertes de 31,9 milliards sur les titres et instrument de participation et d'autre part des pertes de change ont été enregistrées pour un montant total de 17,1 milliards.

Toutefois, le produit des intérêts et le produit des dividendes se sont inscrits à respectivement 2,1 milliards de francs et 0,7 milliard. Un gain de cours de 5,1 milliards a résulté des titres porteurs d'intérêts et des instruments sur taux d'intérêt.

Concernant les positions en francs, le bénéfice de 0,3 milliard trouve son origine dans le prélèvement d'intérêt négatifs sur les avoirs en comptes de virement.

La perte dépasse les prévisions formulées par UBS en début de semaine. L'établissement tablait alors sur 30 milliards de francs.

/ATS