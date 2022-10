La BNS essuie une perte abyssale sur neuf mois

La Banque nationale suisse (BNS) a essuyé un résultat négatif de 142,4 milliards de francs sur les neufs premiers mois de l'année. Les positions en monnaies étrangères expliquent en grande partie la lourde perte, explique l'institut d'émission lundi.

Les positions en monnaies étrangères ont enregistré une perte de 141 milliards, en raison d'importantes pertes de cours et de change. Les produits des intérêts et des dividendes se sont inscrits à respectivement 5,1 milliards et 3,4 milliards de francs.

Le stock d'or, qui est resté inchangé en volume, a accusé une moins-value de 1,1 milliard de francs. Fin septembre 2022, le prix du kilogramme d'or s'élevait à 52'525 francs, après 53'548 francs fin 2021.

Les positions en francs ont dégagé une perte de 24,1 millions de francs. Les intérêts négatifs, qui étaient prélevés jusqu'au 22 septembre sur les avoirs en comptes de virement, ont notamment contrebalancé les pertes de cours sur les titres porteurs d'intérêts et les instruments sur taux d'intérêt.

/ATS