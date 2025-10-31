La BNS engrange un bénéfice de 12,63 milliards sur neuf mois

La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 12,63 milliards de francs au cours ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

La Banque nationale suisse (BNS) a dégagé un bénéfice de 12,63 milliards de francs au cours des neuf premiers mois de l'année, contre un résultat dans le rouge à hauteur de 15,3 milliards au premier semestre.

Le profit réalisé sur les positions en monnaies étrangères s'est amélioré mais demeure en territoire négatif, passant à -9,05 milliards de -22,67 milliards, rapporte un communiqué paru vendredi.

Les positions en francs accusent un débours de 0,9 million de francs, contre une autre perte plus importante de 950,1 millions sur les six premiers mois de 2025.

L'institut d'émission a bénéficié d'une envolée du cours de l'or, dopant le résultat lié à ce métal précieux, qui a atteint 22,89 milliards, après 8,6 milliards au premier semestre.

La banque centrale souligne que son résultat dépend principalement de l'évolution sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux. 'C'est pourquoi de fortes fluctuations sont la règle, et il n'est que difficilement possible d'en tirer des conclusions pour le résultat de l'exercice en cours'.

/ATS
 

