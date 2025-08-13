La BNS dévoile ses propositions de nouveaux billets de banque

La Banque nationale suisse (BNS) a publié mercredi les maquettes des nouveaux billets de banque ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI

La Banque nationale suisse (BNS) a publié mercredi les maquettes des nouveaux billets de banque. Un sondage public a été lancé pour départager les modèles divers et variés. Le choix final sera annoncé début 2026.

Douze propositions de séries ont été présentées en ligne pour un sondage d'opinion, effectué par un institut spécialisé, du 13 août au 7 septembre, rapporte un communiqué.

Les six meilleures, choisies par la population et par un jury de spécialistes externes, passeront une seconde phase de sélection portant notamment sur des aspects commerciaux.

