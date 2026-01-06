La BNS bénéficiaire fin 2025, cantons et Confédération rémunérés

La Banque nationale suisse (BNS) devrait avoir enregistré un solide bénéfice au dernier trimestre 2025, porté par la bonne performance des marchés actions et de l'envolée du prix de l'or. Cantons et Confédération devraient du coup être généreusement rétribués.

L'institut d'émission helvétique publiera vendredi ses résultats provisoires au quatrième partiel et sur l'ensemble de l'année écoulée. Les économistes d'UBS s'attendent à ce que la banque centrale inscrive un bénéfice net de 11 à 16 milliards de francs, après un profit net de 17,5 milliards un an plus tôt.

Pour l'ensemble de 2025, les experts de la banque aux trois clés anticipent un résultat net positif de 23,5 à 28,5 milliards, néanmoins largement inférieur aux 80,7 milliards engrangés en 2024.

Ce résultat devrait permettre à la BNS de reverser environ 4 milliards de francs à la Confédération et aux cantons, après 3 milliards pour 2024.

UBS explique, dans une note publiée mardi, que la BNS a notamment profité de la bonne tenue des marchés actions et de l'envolée du prix de l'or. Sur l'ensemble de 2025, le bénéfice sur les stocks d'or devrait s'élever à 36 milliards.

Le stock de métal jaune détenu par l'institut d'émission, dont le cours s'est envolé de 69% sur un an, s'élève à environ 1040 tonnes. La Suisse se retrouve ainsi en 7e position du classement du stock d'or détenu par les banques centrales, juste derrière la Chine (234 tonnes) et la Russie (2330 tonnes), selon le portail Trading Economics. Les Etats-Unis (8133 tonnes) et l'Allemagne (3350) détiennent les réserves les plus importantes de ce métal précieux.

Le portefeuille d'actions de la BNS représente quant à lui environ 200 milliards de francs et devrait avoir crû de 30 milliards sur l'ensemble de l'exercice passé.

Le renforcement du franc face aux principales devises risque cependant de lourdement peser sur la performance avec une perte de 55 milliards.

