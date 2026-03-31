La BNS a recommencé à vendre des devises au quatrième trimestre

La Banque nationale suisse (BNS) a vendu des devises au quatrième trimestre de l'an dernier, à hauteur de six millions de francs. C'est la première fois en deux ans que l'institut d'émission vend plutôt qu'il n'achète.

C'est ce qui ressort d'une statistique publiée mardi. La BNS ne commente pas directement ses interventions, mais les membres de sa direction ont encore récemment répété que la banque centrale était 'davantage disposée' à intervenir sur le marché des changes pour contrer une appréciation rapide et excessive du franc.

Avec le déclenchement de la guerre en Iran, ces ventes de devises enregistrées à la fin de l'année dernière devraient constituer une exception et les achats devraient avoir repris.

Sur l'ensemble de 2025, la BNS a acheté des devises pour un montant de près de 5,3 milliards de francs, intervenant relativement peu sur le marché des changes. Ce n'est qu'à la suite du 'Jour de la Libération' de Donald Trump, au début du deuxième trimestre (près de 5,1 milliards), que les autorités monétaires ont acheté des devises à grande échelle.

Au dernier trimestre 2023, la BNS avait vendu pour 22,7 milliards de devises, totalisant des ventes de 133 milliards cette année-là. Malgré cela, la BNS dispose toujours d'une énorme réserve de devises, s'élevant fin février 2026 à 710 milliards. Ces réserves importantes datent principalement de la période de la crise de l'euro et de la suppression du cours plancher de l'euro, lorsque la BNS a voulu freiner la hausse massive du franc.

/ATS