La BLKB prévoit de se séparer de sa filiale Radicant

La Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) a décidé de se défaire de sa néo-banque Radicant. Des discussions sont actuellement en cours.

Lors de sa réunion de mardi, le conseil de banque de la BLKB a décidé de mettre fin à sa participation dans sa filiale Radicant, a indiqué mercredi dans un communiqué l'établissement bancaire bâlois. Actionnaire majoritaire, la BLKB s'est fixée pour objectif de vendre Radicant. Une éventuelle restitution de la licence bancaire de Radicant est également à l'étude.

'Bien que Radicant ait récemment réalisé des progrès, notamment en termes de croissance de la clientèle et de développement d'applications pour les PME, le conseil de banque a conclu, après mûre réflexion, que la BLKB n'était pas la propriétaire le plus appropriée pour Radicant, qui a été fondée comme une banque numérique', a déclaré Thomas Bauer, président du conseil de banque, cité dane le communiqué.

M. Bauer n'a pas souhaité divulguer publiquement de calendrier précis, ni l'identité d'acquéreurs potentiels, 'par crainte de perturber le processus de vente'.

La cession actuellement prévue et une éventuelle restitution de la licence bancaire nécessitent, entre autres, l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

