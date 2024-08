La BCGE se stabilise au premier semestre

La Banque cantonale de Genève (BCGE) a enregistré des résultats stables au premier semestre. La direction souligne la dynamique commerciale effectuée sur les six premiers mois, après un exercice 2023 qualifié de record.

De janvier à juin, le résultat net s'est inscrit à 116,0 millions de francs, en léger recul de 0,7% par rapport à la même période l'exercice précédent, rapporte un communiqué paru jeudi.

Le résultat opérationnel a également baissé, de 0,3% à 136,6 millions. Les charges d'exploitation ont par contre pesé plus lourdement, augmentant de 5,9% à 150,1 millions.

Le produit d'exploitation est quant à lui ressorti à 299,6 millions, soit 3,1% de plus qu'il y a un an.

La bonne rentabilité de la banque se reflète dans la diversité de ses activités, souligne la publication. Les revenus provenant des opérations d'intérêts ont avancé de 5,2% à 197 millions. Les commissions et prestations de service ont atteint 73 millions, en hausse de 8%. Et les opérations de négoce ont suivi la même tendance avec 11% de plus à 20 millions.

Fin juin, les actifs sous gestion s'établissaient à 36,6 milliards, en hausse de 3,8%. Les prêts à la clientèle et les crédits hypothécaires - aux entreprises et aux particuliers - atteignaient 19,9 milliards, soit 3,5% de plus.

La banque du Quai de l'Ile affichait fin juin un bilan de 31,2 milliards, en hausse de 3,2%.

Le ratio de fonds propres durs (Tier1) a reculé de 20 points de base, à 15,8% par rapport à fin décembre.

Pour l'exercice 2024 dans son ensemble, l'établissement bancaire genevois s'attend à un résultat légèrement inférieur à l'exercice record de 2023, 'sauf dégradation conjoncturelle importante'.

