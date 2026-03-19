La BCE maintient son taux directeur

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu jeudi pour la sixième fois d'affilée depuis ...
La BCE maintient son taux directeur

La BCE maintient son taux directeur

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La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu jeudi pour la sixième fois d'affilée depuis juillet son principal taux directeur à 2%, malgré la flambée des prix liée à la guerre au Moyen-Orient.

/ATS
 

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