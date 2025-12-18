LVMH nomme une nouvelle directrice générale chez Bulgari

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé la nomination de Laura Burdese au poste de directrice générale de la marque de joaillerie italienne Bulgari, et dont les montres sont fabriquées en Suisse, à compter du 1er juillet 2026.

Laura Burdese, 54 ans, qui était directrice générale adjointe depuis juillet 2024, succède à Jean-Christophe Babin, qui demeure président du conseil d'administration de Bulgari 'tout en continuant d'exercer ses fonctions de PDG des hôtels Bulgari et président de la fondation Bulgari', selon un communiqué paru jeudi.

Laura Burdese rapportera à Stéphane Bianchi, directeur général adjoint de LVMH et patron de la division Montres et Joaillerie.

'Je suis très fier de cette transition fluide', se félicite Stéphane Bianchi, cité dans le communiqué. 'Au cours de ces trois dernières années, Laura et Jean-Christophe ont travaillé, main dans la main, pour orchestrer l'élévation de l'emblématique maison Bulgari', a-t-il salué.

Laura Burdese a rejoint LVMH en 2016 en tant que patronne de la marque italienne de parfums Aqua di Parma avant de rejoindre Bulgari en 2022 au poste de vice-présidente marketing et communication, puis directrice générale adjointe.

Avant LVMH, elle a travaillé chez Beiersdof, L'Oréal et Swatch.

Sur les neuf premiers mois de 2025, la section Montres et Joaillerie de LVMH (Bulgari, Tiffany, Tag Heuer, Chaumet...) a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 2%, à 7,4 milliards d'euros (6,9 milliards de francs).

/ATS